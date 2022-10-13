Мадрид, 13 октября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Испания передаст киевскому режиму четыре комплекса ПВО Hawk из наличия своих вооруженных сил, заявил 13 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам заседания министров обороны стран — членов блока.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

«Я приветствую заявление Испании об отправке четырех пусковых установок Hawk для усиления ПВО [киевского режима]», — сказал генсек НАТО.

По его словам, это хорошее дополнение к артиллерийским орудиям, бронетехнике и системам ПВО, переданным Киеву странами НАТО.

Стоит отметить, что система ПВО Hawk была создана в США в середине ХХ века и принята на вооружение в 1960 году. Последние комплексы этого типа исчезли с вооружения ВС США в 2002 году.