Донецк, 13 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Донецк 13 октября в течение всего дня находится под плотным огнём ВСУ, рассказал в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Никита Третьяков ИА REGNUM Донецк

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«Формирования киевского режима бьют из ствольной и реактивной артиллерии. Основное направление, с которого противник обстреливает жилые кварталы города — Орловка, Нетайлово и Красногоровка», — отметил военкор.

К вечеру 13 октября стало известно, что в результате обстрелов два человека погибли, еще пятеро получили ранения, добавил Поддубный.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (12 октября) противник выпустил по территории республики 226 боеприпасов из «Градов», ствольной артиллерии, танков и миномётов. Двое мирных жителей погибли, четверо получили ранения.