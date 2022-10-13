Нижний Новгород, 13 октября 2022, 21:20 — REGNUM В течение двух дней на площадках форума эксперты обсуждали актуальные задачи и вызовы детского туризма. В рамках мероприятия специалисты отрасли туризма определили, как и через какие технологии реализовать успешные проекты в сфере детского туризма, а также его перспективы на ближайшие 5 лет.
О том, как тренды в индустрии диктуют политику развития детского туризма, рассказала депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, руководитель рабочей группы по развитию детского и молодежного туризма Алла Салаева: «Тема детского туризма выходит на новый уровень. Очень важно зафиксировать это законодательно, сейчас ведется большая работа по подготовке предложений и формированию нового закона о туризме, где детский туризм выделен в отдельный блок. Это та базовая часть, с которой мы начали работу. В планах создать четкое понимание детского туризма. Главный его тренд — открытия. В ситуации, в которой живет наша страна сейчас, на первый план выходит формирование внутреннего мира ребёнка, патриотизма. Каким мы покажем мир детям, таким он с ними и останется. Поэтому сегодня мы вместе делаем очень важное дело — открываем ребятам Россию, ведь именно им предстоит расти достойными и любящими гражданами, за которыми будущее нашей страны».
Как отметила парламентарий, важно синхронизировать на одной площадке все структуры индустрии — законодателей, Ростуризм, министерства культуры и просвещения, туроператоров: «Слаженные действия без дублирования и во взаимодополняемости — тот случай, когда полезность структур вокруг ребёнка увеличится в разы».
В ходе обсуждения федеральных программ поддержки детского и школьного туризма руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин рассказал о программе «Больше, чем путешествие»: «В архитектуру программы «Больше, чем путешествие» изначально была заложена концепция развивающих, созидающих путешествий. Наша задача не просто наградить, поощрить участников конкурсов и проектов платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание», но и превратить путешествие в инструмент развития человека. На сегодняшний день уже больше 57 тысяч человек отправились в туристские поездки, которые создаются специально для них, — это совершенно новый подход к созданию турпродукта, который точно является больше, чем путешествием. Это не про классические путешествия, это большой массовый продукт, в котором участвует более 200 партнеров полезной программы, регионы, образовательные организации, заводы и предприятия. Спустя год можно констатировать, что поездки программы «Больше, чем путешествие» стали отличным инструментом знакомства с Россией, с культурой, историей страны. Для многих ребят — это первый и совершенно незабываемый опыт путешествия, каждый участник открывает для себя Россию заново и влюбляется в страну. И это главный результат нашей работы».
Тема молодежного туризма становится более актуальной, ресурсы в этом направлении увеличатся. Возникнет необходимость в большем количестве игроков, программ и проектов.
Участники форума поделились успешными практиками по интеграции промышленных проектов в детский туризм, по реализации детских проектов на туристическом поезде, а также рассказали, чему детский туризм может научиться у компьютерных игр. В первый день форума состоялась церемония награждения проектов-победителей Третьего Всероссийского конкурса детских туристских проектов.