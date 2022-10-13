Нижний Новгород, 13 октября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде прошел форум по развитию детского туризма. На нем обсудили актуальные тренды развития отрасли, новые туристические продукты для подрастающего поколения, схемы коммуникации с юными путешественниками, их родителями и школами, а также программу «Больше, чем путешествие» как драйвер развития молодежного туризма, которая реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей», Российским обществом «Знание», Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования РФ.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов, 1924 год Внутренний туризм

В течение двух дней на площадках форума эксперты обсуждали актуальные задачи и вызовы детского туризма. В рамках мероприятия специалисты отрасли туризма определили, как и через какие технологии реализовать успешные проекты в сфере детского туризма, а также его перспективы на ближайшие 5 лет.

«Главным субъектом развития детского туризма будут являться туроператоры. Формирование безопасных продуктов, интересных, с образовательным и активным контентом — это то, что сейчас необходимо. Отрасль должна сформировать новый турпродукт и предложить направления в этой части. У нас есть сами дети, которые должны не только отдыхать, но и расширять кругозор, развиваться, ведь познание любых школьных предметов через путешествия происходит намного легче. Бизнес, государство, родители и, конечно, дети — главные бенефициары отрасли. Баланс приведет к успешному развитию детского туризма. На данный момент мы реализуем множество программ, направленных на развитие детского туризма, одна из них – создание детского туристического кешбэка, по которому отправились уже более 850 тысяч детей. Также среди программ - короткие культурно-познавательные путешествия для детей по своему региону и соседним. Продолжается программа «Больше, чем путешествие», уже более 50 тысяч человек, в том числе детей отправились в путешествия, в этом году такое же количество получит премиальные путешествия. Мы формируем необычные компоненты, которые очень притягивают путешественников», — отметила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова .

О том, как тренды в индустрии диктуют политику развития детского туризма, рассказала депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, руководитель рабочей группы по развитию детского и молодежного туризма Алла Салаева: «Тема детского туризма выходит на новый уровень. Очень важно зафиксировать это законодательно, сейчас ведется большая работа по подготовке предложений и формированию нового закона о туризме, где детский туризм выделен в отдельный блок. Это та базовая часть, с которой мы начали работу. В планах создать четкое понимание детского туризма. Главный его тренд — открытия. В ситуации, в которой живет наша страна сейчас, на первый план выходит формирование внутреннего мира ребёнка, патриотизма. Каким мы покажем мир детям, таким он с ними и останется. Поэтому сегодня мы вместе делаем очень важное дело — открываем ребятам Россию, ведь именно им предстоит расти достойными и любящими гражданами, за которыми будущее нашей страны».

Как отметила парламентарий, важно синхронизировать на одной площадке все структуры индустрии — законодателей, Ростуризм, министерства культуры и просвещения, туроператоров: «Слаженные действия без дублирования и во взаимодополняемости — тот случай, когда полезность структур вокруг ребёнка увеличится в разы».

В ходе обсуждения федеральных программ поддержки детского и школьного туризма руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин рассказал о программе «Больше, чем путешествие»: «В архитектуру программы «Больше, чем путешествие» изначально была заложена концепция развивающих, созидающих путешествий. Наша задача не просто наградить, поощрить участников конкурсов и проектов платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание», но и превратить путешествие в инструмент развития человека. На сегодняшний день уже больше 57 тысяч человек отправились в туристские поездки, которые создаются специально для них, — это совершенно новый подход к созданию турпродукта, который точно является больше, чем путешествием. Это не про классические путешествия, это большой массовый продукт, в котором участвует более 200 партнеров полезной программы, регионы, образовательные организации, заводы и предприятия. Спустя год можно констатировать, что поездки программы «Больше, чем путешествие» стали отличным инструментом знакомства с Россией, с культурой, историей страны. Для многих ребят — это первый и совершенно незабываемый опыт путешествия, каждый участник открывает для себя Россию заново и влюбляется в страну. И это главный результат нашей работы».

Тема молодежного туризма становится более актуальной, ресурсы в этом направлении увеличатся. Возникнет необходимость в большем количестве игроков, программ и проектов.

«Туроператоров по детскому туризму не так много, это скорее миссия, а не бизнес. Главное, что сейчас необходимо, — решить вопросы взаимодействия родителей, школ и туроператоров. У нас есть программа «Моя Россия», ей 10 лет, по этим маршрутам отправились уже 2 миллиона детей из всех регионов России. Программа позволяет детям дать возможность отправиться в путешествие с культурно-познавательными целями», — отметила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева .

Участники форума поделились успешными практиками по интеграции промышленных проектов в детский туризм, по реализации детских проектов на туристическом поезде, а также рассказали, чему детский туризм может научиться у компьютерных игр. В первый день форума состоялась церемония награждения проектов-победителей Третьего Всероссийского конкурса детских туристских проектов.