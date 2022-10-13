Москва, , 21:24 — REGNUM Актер Павел Майков, известный по сериалу «Бригада», выступил с критикой проекта. Его слова приводит издание «Экспресс-газета».

Бандиты Цитата из к/ф «Бригада». реж. Алексей Сидоров. 2002. Россия

"Когда показывали по телевидению наш фильм, улицы опустели, преступность уменьшилась — все сидели и смотрели «Бригаду». Да, смотрели, а потом повторяли путь героев — шли в бандиты. Вред «Бригады» в том, что мальчики хотели стать бандитами и стали ими», — признался Майков. Артист также отметил, что считает проект «преступлением», поскольку он принес России больше вреда, чем пользы.

Напомним, премьера 15-серийного фильма «Бригада» состоялась в 2002 году. Главные роли в шоу исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и Павел Майков.

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