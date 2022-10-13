Светлана Рыбина, 13 октября 2022, 22:07 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане о том, что Россия призывает к ликвидации всех искусственных и нелегитимных препятствий к восстановлению глобального товарооборота, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Джон Доллман. Голод. 1904
Джон Доллман. Голод. 1904

Российский президент считает, что миру пора ликвидировать все искусственные нелегитимные барьеры, препятствующие восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности. Таким образом, Путин прямо указывает на пагубность санкционной политики Запада, которая может уже совсем скоро стать причиной глобального голода.

«Правильно! Поддерживаю!» — написал Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что не одна лишь Россия пострадала от санкционной политики Запада. Есть и другие страны, которые десятилетиями пребывают в ограниченных условиях. Тем не менее санкции в отношении России наносят куда больший вред всему остальному миру, поскольку ресурсы нашей державы — это основа для развития и благополучия ведущих государств.

«Санкции являются главной преградой для свободной торговли. Их ввела Америка и приказала всему миру соблюдать. Причём не только в отношении России, но и, к примеру, против Ирана. КНДР уже чёрт знает сколько лет сидит под санкциями безвылазно. Это реально тормозит экономику, производства не запускаются, поскольку им неоткуда брать сырьё и комплектующие. А если и есть, то кроме внутреннего рынка, товары попросту некуда сбывать», — указывает Владимир Д.

Санкции
Санкции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что российская экономика может снять негативный эффект от санкций, сделав свой рынок более привлекательным для иностранцев.

«Можно, к примеру, снизить таможенные пошлины, чтобы в Российской Федерации товары иностранные дешевле стали», — предлагает Враг Р.

Другие, наоборот, уверены, что умеренная изоляция имеет лишь укрепляющий и оздоравливающий эффект для экономики страны.

«Нельзя забывать о том, что санкции, ограничения и прочие трудности — хорошая почва для восстановления собственной экономики. Ни в коем случае нельзя становиться придатком Китая после того, как только перестали являться придатком Запада. Нам нужна сильная отечественная экономика, мощное производство и выход на рынки. Этого будет достаточно для счастливой жизни России», — уверен Павел И.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия уж как-нибудь протянет без всего остального мира, а вот есть такие страны, которые находятся на грани выживания, и нарушения цепочек поставок товаров могут обернуться для них катастрофой.

«США нарушило прежний уклад жизни. Америке не нравится, когда все вокруг неё богатеют и развиваются, а она сама всё больше и больше утопает во внутренних противоречиях. Без Америки нам всем будет легче дышать», — считает Николай К.

США
США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия, моё сугубо личное мнение, будет в безопасности только в одиночестве. Когда у нас будет граница на замке, а товары мы будем производить сами для себя. В таких условиях, понятное дело, олигархам придётся туго. Поэтому-то желание торговать преобладает над национальными интересами», — пишет Геннадий Р.

Напомним, 13 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане о том, что Россия призывает к ликвидации всех искусственных и нелегитимных препятствий к восстановлению глобального товарооборота.