Киев, 13 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Военкор Андрей Филатов 13 октября в своем телеграм-канале представил «собирательный портрет» пленного служащего ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Мужик. В прошлом наркотическая зависимость. Метадоновая заместительная терапия. Проблемы с законом. Идет в армию, чтобы избежать проблем с законом», — перечисляет «характерные свойства» военкор.

Как правило, в плен такой военнослужащий попадает с ранениями, при этом его глаза не реагируют даже на прямой свет фонарика, отметил Руденко.

«Тилидин. Передоз. Выдает фельдшер. Не чувствует боли. Зомби», — добавил военкор.