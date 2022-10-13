Глазго, Великобритания, 13 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. 31-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии по футболу Роберто Фирмино с оценкой 9.65 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА 2022/23.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Роберто Фирмино и Давид Гусман

В матче с «Рейнджерс» из Глазго Роберто Фирмино отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей, тремя успешными обводками, двумя выигранными верховыми единоборствами и одним удачным отбором. Точность передач бразильца составила 77%.

Помимо Роберто Фирмино, в символическую сборную лучших игроков 4-го тура ЛЧ также включены Симон Миньоле, Дэвид Раум, Танги Ньянзу Куасси, Антонио Рюдигер, Даниэль Сундгрен, Сон Хын Мин, Леон Горецка, Омер Ацили, Харви Эллиотт и Роберт Левандовски.