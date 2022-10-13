Челябинск, , 21:05 — REGNUM В Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета прошел День президентской платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которого студенты приняли участие в квесте «Резюме», разработанном совместно с платформой hh.ru. Участники конкурсов и проектов президентской платформы из Челябинской области рассказали студентам вузов города о своем опыте, поделились лайфхаками, ответили на интересующие ребят вопросы.

Студенты ИА REGNUM

В церемонии открытия Дня платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Антонов, и. о. ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что Челябинская область и платформы «Россия — страна возможностей» реализует десятки проектов в рамках заключенного соглашения.

«Регион реализует много проектов с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Мы приняли первую «Студенческую весну» для учащихся учреждений среднего профессионального образования, участвуем в проекте «Твой ход», принимали «Мастеров гостеприимства». Наш регион стал одним из немногих, где сегодня президентская платформа «Россия — страна возможностей» презентует свои проекты для студенческой молодежи нашего города. Это уникальная возможность прокачать свои навыки, определить траекторию своего личностного и профессионального роста, познакомиться со студенческим активом всего города. На этой площадке собрались порядка 800 студентов из 15 вузов города. Желаю, чтобы сегодняшний день стал для каждого из вас новой точкой роста», — сказала Ирина Гехт.

День платформы «Россия — страна возможностей» в Челябинской области проводится впервые. В 2022 году они прошли в Санкт-Петербурге, Самаре, Великом Новгороде, Иркутске, Чебоксарах, Ижевске, Череповце.

Руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Антонов отметил, что День платформы «Россия — страна возможностей» — это уникальный шанс для студентов познакомиться с огромным количеством направлений развития, которые есть в нашей стране.

«Сегодня мы познакомим вас со всеми двадцатью шестью проектами, которые входят в нашу платформу. Мероприятие, на котором вы присутствуете, по-своему уникальное — День платформы «Россия — страна возможностей» проводится в разных регионах нашей большой страны, и в этом году мы проводим его в восьмой раз. То есть Челябинская область фактически одной из первых принимает эту эстафету. Вы узнаете, как выбрать для себя проект по интересу, найти единомышленников, получить наставника, реализовать свои самые смелые идеи. Я благодарю Правительство Челябинской области и руководство Южно-Уральского государственного университета за активную и всестороннюю поддержку наших проектов и желаю вам с максимальной пользой провести сегодняшний день, узнать много нового и открыть для себя новые перспективы», — отметил Кирилл Антонов.

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер отметил, что подобные мероприятия помогают студентам самореализоваться, а также выявить таланты: «Я хочу поблагодарить организаторов Дня платформы «Россия — страна возможностей» за то, что студентам предоставляются такие условия для обучения и самореализации. Поблагодарить руководителей региона за то, что они включаются в процессы и помогают притягивать эти возможности в нашу область, чтобы такие мероприятия проходили. Ведь линейка проектов платформы, на самом деле, уникальна, они дают очень большое количество идей, предложений, своего рода, социальный лифт для активной молодежи. И это позволяет университетам, работодателям выявлять талантливых студентов и всячески их поддерживать. Уверен, что сегодняшнее событие для южноуральской молодежи станет отправной точкой для участия в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Одним из форматов деловой программы стала открытая дискуссия «Что мне дало участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей»?» Участники проектов президентской платформы из Челябинской области рассказали о своем опыте и призвали студентов также пробовать свои силы. В дискуссии приняли участие финалисты конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Дмитрий Куценко, Никита Романов, финалист проекта «Российская студенческая весна» Арина Мишенёва, полуфиналист конкурсов «Лидеры России» и «ТопБлог», победитель конкурса «Твой ход», технологический предприниматель и IT инфлюэнсер, эксперт Агентства стратегический инициатив и эксперт-трекер НТИ Никита Платонов.

«Любой проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволит получить новые навыки. В конкурсе «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» есть несколько разновидностей соревнований: это региональные хакатоны — вам дается задача на несколько недель, вы ее решаете и выигрываете поездки по программе «Больше, чем путешествие», это окружные хакатоны – за 48 часов надо решить задачку, сделать прототип решения и презентовать его. Конечно, это требует очень много сил, но оно того стоит, вы получаете очень интересный опыт, который нельзя больше нигде получить. Также участие позволило познакомиться с другими крутыми разработчиками и не только, польза от участия в конкурсе не заканчивается на полученных навыках, это и новые знакомства, и тот огромный спектр эмоций, который вы получаете во время участия в проекте», — рассказал финалист конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Дмитрий Куценко.

Студенты Южно-Уральского государственного университета и других вузов региона приняли участие в студенческом квесте «Резюме», разработанном совместно с платформой hh.ru. В ходе него каждый получил памятку о составлении резюме, профессиональную фотографию для портфолио и закрепил полученные знания в игровом формате. За участие ребята получили памятные сувениры от платформы «Россия — страна возможностей». Проект «Время карьеры» как партнер квеста предложил студентам специальный сервис, где любой человек может получить оценку своего резюме.