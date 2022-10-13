Челябинск, 13 октября 2022, 21:05 — REGNUM В Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета прошел День президентской платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которого студенты приняли участие в квесте «Резюме», разработанном совместно с платформой hh.ru. Участники конкурсов и проектов президентской платформы из Челябинской области рассказали студентам вузов города о своем опыте, поделились лайфхаками, ответили на интересующие ребят вопросы.
В церемонии открытия Дня платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Антонов, и. о. ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер.
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что Челябинская область и платформы «Россия — страна возможностей» реализует десятки проектов в рамках заключенного соглашения.
День платформы «Россия — страна возможностей» в Челябинской области проводится впервые. В 2022 году они прошли в Санкт-Петербурге, Самаре, Великом Новгороде, Иркутске, Чебоксарах, Ижевске, Череповце.
Руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Антонов отметил, что День платформы «Россия — страна возможностей» — это уникальный шанс для студентов познакомиться с огромным количеством направлений развития, которые есть в нашей стране.
Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер отметил, что подобные мероприятия помогают студентам самореализоваться, а также выявить таланты: «Я хочу поблагодарить организаторов Дня платформы «Россия — страна возможностей» за то, что студентам предоставляются такие условия для обучения и самореализации. Поблагодарить руководителей региона за то, что они включаются в процессы и помогают притягивать эти возможности в нашу область, чтобы такие мероприятия проходили. Ведь линейка проектов платформы, на самом деле, уникальна, они дают очень большое количество идей, предложений, своего рода, социальный лифт для активной молодежи. И это позволяет университетам, работодателям выявлять талантливых студентов и всячески их поддерживать. Уверен, что сегодняшнее событие для южноуральской молодежи станет отправной точкой для участия в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Одним из форматов деловой программы стала открытая дискуссия «Что мне дало участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей»?» Участники проектов президентской платформы из Челябинской области рассказали о своем опыте и призвали студентов также пробовать свои силы. В дискуссии приняли участие финалисты конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Дмитрий Куценко, Никита Романов, финалист проекта «Российская студенческая весна» Арина Мишенёва, полуфиналист конкурсов «Лидеры России» и «ТопБлог», победитель конкурса «Твой ход», технологический предприниматель и IT инфлюэнсер, эксперт Агентства стратегический инициатив и эксперт-трекер НТИ Никита Платонов.
Студенты Южно-Уральского государственного университета и других вузов региона приняли участие в студенческом квесте «Резюме», разработанном совместно с платформой hh.ru. В ходе него каждый получил памятку о составлении резюме, профессиональную фотографию для портфолио и закрепил полученные знания в игровом формате. За участие ребята получили памятные сувениры от платформы «Россия — страна возможностей». Проект «Время карьеры» как партнер квеста предложил студентам специальный сервис, где любой человек может получить оценку своего резюме.