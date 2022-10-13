Лос-Анджелес, США, 13 октября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Жена Пирса Броснана Кили Шэй Смит заявила, что дома он ведёт себя как настоящий «супергерой». Интервью с ней было опубликовано 13 октября в журнале People.

Siebbi Пирс Броснан, пятый исполнитель роли Джеймса Бонда

Во время разговора с журналистами о новой роли мужа супруга актёра отметила, что если он дома ведёт себя как супергерой, то почему бы ему не вести себя так же и на экране. Корреспонденты спросили её, что же делает Броснана таким невероятным в домашней обстановке.

«Его сердце, — пояснила Смит, — у него большое сердце, щедрое, горячее, доброе сердце».

Напомним, Пирс Броснан исполнит роль Доктора Фейта (Кента Нельсона) в кинокомиксе «Чёрный Адам». Фильм выйдет в прокат США 21 октября 2022 года. В этом проекте также участвуют Дуэйн Джонсон, Элдис Ходж, Сара Шахи, Квинтесса Суиндел и Ной Сентинео. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Сеть выложили видео со сценой, которая появится в сцене после титров кинокомикса.