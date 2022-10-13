Варшава, 13 октября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Напасть на Россию предложил киевскому режиму польский генерал запаса Мирослав Ружаньский в интервью Radio Zet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО за мир

Он посоветовал Киеву руководствоваться в отношениях с Россией принципом, согласно которому «лучшая защита — нападение», отметив, что партнёры киевского режима должны помочь, «создав условия».

Польский деятель считает, что ВСУ следует нанести ракетный удар по российской транспортной инфраструктуре, чтобы обесточить ВС РФ.