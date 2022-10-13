Севилья, Испания, 13 октября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. 13 октября в Севилье (Испания) на стадионе «Бенито Вильямарин» футбольный клуб «Бетис» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 встретится с «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Bulopzt Фабиан Руис с одноклубниками по «Реалу Бетису»

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Клаудио Браво, Херман Песселья, Луис Фелипе, Айтор Руибаль, Хуан Миранда, Поль Акуоку, Серхио Каналес, Хоакин, Андреас Гуардадо, Родри, Виллиан Жозе.

«Рома»: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Леонардо Спиннаццола, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Никола Залевский, Лоренцо Пеллегрини, Брайан Кристанте, Неманья Матич, Андреа Белотти, Тэмми Абрахам.

Матч обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Ассистенты главного судьи — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.