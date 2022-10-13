Москва, , 21:21 — REGNUM В столице 13 октября 2022 года была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная знаменитому футболисту и хоккеисту сборной СССР Всеволоду Боброву. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Советский футболист, хоккеист Всеволод Бобров в Омске. Омск. 1943

Доска установлена по адресу Ленинградский проспект, дом 75, корпус 1, где жил Бобров. В торжественной церемонии приняли участие: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович и почетный президент клуба Борис Михайлов, начальник ЦСКА Артем Громов, президент КХЛ Алексей Морозов, вдова Всеволода Елена Боброва, а также ветераны отечественного спорта.

Напомним, Всеволод Бобров является единственным в истории спортсменом, выступавшим и на летних и на зимних Олимпийских играх, бывшим при этом в обоих случаях капитаном национальной сборной. Был признан заслуженным мастером спорта СССР.