Скопье, , 21:08 — REGNUM Комиссия по регулированию услуг энерго- и водоснабжения Северной Македонии утвердила решение, согласно которому с 13 октября стоимость нефтепродуктов была увеличена на 1,01%.

Вин Дизель

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, за три дня (с 10 октября) мировые цены на бензин выросли на 1%, нефти на 4,5%, сверхлегкое масло — 3,1% и на мазут на 0,8%.

Розничная цена на евродизель в Северной Македонии выросла на два динара за литр, цены на бензин и мазут в стране не выросли.

Максимальная цена литра дизеля в стране — 99 денаров за литр, мазута — 51 денар за кг, 95-го бензина — 89 денаров за литр, 98 бензина — 91 денар за литр. Курс рубля к денару приблизительно равен 1.

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