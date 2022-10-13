Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 21:01 — REGNUM В Тюменской области сотрудники администрации Нижнетавдинского района собрали 100 тыс. рублей на приобретение специального оборудования для мобилизованных земляков. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Специальная военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Таким образом чиновники района поддержали инициативу Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» собрать «100 миллионов для Победы». Сбор средств продолжается и в других городах и районах области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники горадминистрации тюменского города Тобольска выступили с инициативой ежемесячно перечислять однодневный заработок на нужды участников специальной военной операции.

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