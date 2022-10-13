Чиновники Тюменского района собрали 100 тыс. рублей на нужды мобилизованных
Нижнетавдинский район, Тюменская область, 13 октября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Тюменской области сотрудники администрации Нижнетавдинского района собрали 100 тыс. рублей на приобретение специального оборудования для мобилизованных земляков. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Специальная военная операция
Таким образом чиновники района поддержали инициативу Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» собрать «100 миллионов для Победы». Сбор средств продолжается и в других городах и районах области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники горадминистрации тюменского города Тобольска выступили с инициативой ежемесячно перечислять однодневный заработок на нужды участников специальной военной операции.