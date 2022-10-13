Токио, 13 октября 2022, 20:59 — REGNUM Ракета, запущенная с территории КНДР, упала в Японском море, не зайдя в исключительную экономическую зону Японии, сообщает вечером 13 октября японский телеканал NHK со ссылкой на представителей правительства.
Телеканал также сообщает, что в правительстве уверены, что КНДР запустила баллистическую ракету. По оценкам японской стороны и по местному времени, запуск был произведен в ночь с 13 на 14 октября.
Ранее о новом запуске ракеты с территории Северной Кореи заявила береговая охрана Японии.
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