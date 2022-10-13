Япония установила место падения баллистической ракеты КНДР
Токио, 13 октября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Ракета, запущенная с территории КНДР, упала в Японском море, не зайдя в исключительную экономическую зону Японии, сообщает вечером 13 октября японский телеканал NHK со ссылкой на представителей правительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Япония
Телеканал также сообщает, что в правительстве уверены, что КНДР запустила баллистическую ракету. По оценкам японской стороны и по местному времени, запуск был произведен в ночь с 13 на 14 октября.
Ранее о новом запуске ракеты с территории Северной Кореи заявила береговая охрана Японии.