Токио, 13 октября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Ракета, запущенная с территории КНДР, упала в Японском море, не зайдя в исключительную экономическую зону Японии, сообщает вечером 13 октября японский телеканал NHK со ссылкой на представителей правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Телеканал также сообщает, что в правительстве уверены, что КНДР запустила баллистическую ракету. По оценкам японской стороны и по местному времени, запуск был произведен в ночь с 13 на 14 октября.

Ранее о новом запуске ракеты с территории Северной Кореи заявила береговая охрана Японии.