Осло, 13 октября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. 13 октября в Бодо на стадионе «Аспмира» футбольный клуб «Буде-Глимт» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 сыграет с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

На матч назначена боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Ассистенты главного судьи — Давор Бельо и Дамир Лазич.

Стартовые составы команд:

«Буде-Глимт»: Никита Хайкин, Альфонс Сампстед, Мариус Хуйбротен, Брис Вембангомо, Мариус Лоде, Уго Ветлесен, Ульрик Салтнес, Патрик Берг, Амаль Пеллегрино, Ола Сольбаккен, Рунар Эспехорд.

Главный тренер: Хьетиль Кнутсен.

«Арсенал»: Мэтт Тернер, Киран Тирни, Вильям Салиба, Роб Холдинг, Бен Уайт, Мартин Эдегор, Альберт-Мобой Локонга, Фабио Виейра, Букайо Сака, Рис Нелсон, Эдуард Нкетиа.

Главный тренер: Микель Артета.