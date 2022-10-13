Архангельск, 13 октября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Архангельске на базе губернаторского центра «Вместе мы сильнее» создадут муниципальный штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных.

vk.com/aparfenchikov Сбор помощи мобилизованным

«Сегодня вместе с городским Советом женщин договорились о совместной помощи семьям контрактников и мобилизованных. Мы создаем муниципальный штаб, в работу которого готовы включиться активные женщины Архангельска. Кроме психологической помощи семьям порой нужна помощь практическая, бытовая. А еще важно чувствовать, что за каждым защитником Отечества — не только его родные, но и весь город. Уже сейчас женсоветы проводят различные акции: вяжут теплые вещи для солдат, пекут козули, вместе со школьниками делают обереги и направляют нашим призывникам. Вместе мы сможем больше!» — написал в соцсетях мэр Архангельска Дмитрий Морев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме просят разобраться с гибелью пятерых мобилизованных из Челябинска.