Сан-Матео, США, , 20:49 — REGNUM Sony выложила в Сеть видео, в котором известная скрипачка Линдси Стилинг исполняет музыкальную тему из видеоигры A Plague Tale: Requiem. Ролик был опубликован 13 октября на YouTube-канале PlayStation.

A Plague Tale: Requiem Скриншот трейлера игры

Ролик длительностью около двух минут выполнен в стилистике и антураже проекта, реализацией которого занималась французская игровая студия Asobo. PlayStation отметила, что приурочила выпуск ролика к релизу игры, который состоится 18 октября 2022 года.

Напомним, A Plague Tale: Requiem представляет собой сюжетное продолжение A Plague Tale: Innocence, которая вышла 14 мая 2019 года. Действие игры происходит во Франции в период с 1348 по 1349 годы, на фоне Эдвардианской войны и эпидемии чумы. В центре повествования находятся 15-летняя девушка Амиция и её младший брат Гуго.

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