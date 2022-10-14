14 октября 2022 | Время чтения 13 мин

В условиях того беспрецедентного нажима, который в преддверие скандального голосования оказывался американской стороной, исключительным мужеством для каждого члена ООН явилось не только голосование против проекта резолюции, но и воздержание при голосовании, и отказ от участия в нем. Ибо кто не против нас – тот с нами!

Владимир Павленко, , 07:30 — REGNUM Кто бы сомневался, что Генеральная Ассамблея ООН примет резолюцию с претенциозным названием «Территориальная целостность [территорий б. УССР]: соблюдение принципов Устава ООН». В ней, как известно, содержится осуждение России за проведение «незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно признанных границ [территории б. УССР], и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей [б. УССР] после организации вышеупомянутых референдумов». В российских СМИ, живо комментирующих происходящее в ООН, упор делается на то, как голосовали или не голосовали конкретные страны. Либеральные СМИ, занимающие пораженческие позиции, ожидаемо выступают в поддержку указанной резолюции Генассамблеи, запуская новую волну спекуляций о якобы «международной изоляции» России. Их оппоненты из патриотического спектра возражают тем, что воздержание при голосовании в числе других стран Индии и Китая, вместе составляющих три миллиарда населения из восьми, наглядно показывает, что никакой изоляции нет и в помине. А либералы тем временем, делая вид, что не понимают, о чём идет речь, ставят знак равенства между голосами Китая и какого-нибудь бананового бантустана из экваториального пояса. Ну, то есть формально голоса всех государств равны, но если голосовать не по государствам, а населением (как и проводятся любые демократические выборы), то говорить не о чем. С пеной у рта отстаивая страновой подход учета голосов и лицемерно апеллируя к «суверенитету», его апологеты, заглядывающие в рот Вашингтону и, по старой колониальной привычке, Лондону, сами не замечают, как явочным порядком отказываются от милой их сердцу глобализации с ее разрушением границ.

Совбез ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Лицемерие Circe Denyer

Между тем у прошедшего голосования, которое было созвано назло России в отместку за вето, наложенное российской делегацией при голосовании по проекту этой резолюции в Совете Безопасности, имеется ряд куда более важных характеристик, чем количественная сторона вопроса. И если их копнуть, то легко убедиться в том, что принятый документ если о чём и говорит, то о глубочайшем кризисе ООН и всей системы международного права в целом. Заметим, что неизбежность такого кризиса СССР в полной мере осознавал еще при создании этой организации в 1943–1945 годах, потому и настаивал на наделении постоянных членов Совбеза правом вето. Руководствуясь известным ленинским положением о том, что «право есть возведенная в закон воля господствующего класса», в Москве очень хорошо понимали суть стремления Запада создать «международную организацию для защиты мира». Никто и не скрывал, что она потребовалась для того, чтобы получить в свои руки механизм управления глобальной политикой с превращением ее в улицу с односторонним движением.

Право вето исключило эту возможность, и в этом смысле И. В. Сталин, безусловно, переиграл отцов-основателей ООН, что очень быстро принесло свои плоды. Уже в 1946 году Запад, поддержав соответствующее положение Фултонской речи Уинстона Черчилля, поставил на голосование так называемый «план Баруха» (по имени выдвинувшего его магната, ближайшего советника незадолго до этого скончавшегося президента США Франклина Рузвельта). План предполагал узаконить ядерную монополию США, передав в ООН ведение всех дел, связанных с атомной бомбой и атомной энергией, и только право вето сохранило тогда нашей стране возможность дать свой ядерный ответ на агрессивный американский ядерный вызов. Другой, противоположный пример. Когда СССР в 1950 году уклонился от участия в голосовании по корейскому кризису и не наложил вето на проект «многонациональной» интервенции во главе с США под эгидой ООН, то произошла эскалация Корейской войны до уровня крупного международного конфликта, в который оказались втянутыми все ключевые страны. Да и вся последующая история ООН — это рассказ о том, как США и коллективный Запад пытались навязать миру собственное господство, и как СССР этому сопротивлялся с помощью права вето.

А вот когда Советского Союза не стало и новые российские власти, зафиксировав за собой статус «правопродолжателей» СССР, по-козыревски встроились в фарватер США по принципу «чего изволите?», противостояние в Совбезе сошло на нет. Именно в те годы, когда обрушилась мировая система социализма и наша страна утратила позиции и авторитет в развивающемся мире, где много десятилетий последовательно поддерживала антиколониальную борьбу народов против западных колонизаторов, и сформировалось то самое «агрессивно-послушное» проамериканское большинство, которое сегодня делает погоду в Генеральной Ассамблее. За три десятилетия оно «устаканилось», выросли компрадорские элиты, на корню скупленные Западом и голосующие в ООН не за свои национальные интересы, а в поддержку глобалистских амбиций вашингтонского сюзерена. Словом, «что выросло — то выросло». И сегодняшние действия Россия, встречая безусловную симпатию и сочувствие у народов, вызывают страх у проамериканских элит, опасающихся лишиться патроната со стороны «старшего брата», как это уже произошло с некоторыми из них в 1991 году. «Лишь были б желуди — ведь я от них жирею…».

Распад СССР Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Теперь к конкретике. В принятой Генассамблеей резолюции Россию призывают «отменить» признание перечисленных четырех территорий на том основании, что это «является нарушением территориальной целостности и суверенитета [территорий б. УССР] и идет вразрез с принципами Устава ООН». Так ли это? Не вполне. В Уставе ООН говорится (дословно) следующее:

«Все члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций» (Ст. 2. П. 4).

Давайте расшифровывать. Во-первых, о «политической независимости», то есть о суверенитете бывшей УССР речи не идет, и всем это понятно. Киевский режим — вассал США и Запада, а население этой территории 404 — заложники данной зависимости, которых в 2014 году обманули обещаниями европейского будущего. На самом деле обман получился двойным. Натравив бандеровскую клику на Россию, вооружив и направив ее экспансию под «европейскими» лозунгами на Восток, Вашингтон и Лондон привели к власти в ведущих европейских странах полностью зависимых, марионеточных политиков. И вменили им в обязанность эту экспансию поддерживать, не считаясь с собственными интересами, ни национальными, ни общеевропейскими. Под этот демонстративный разрыв с Россией европейцев принялись опускать в архаику, попутно промывая мозги, и лишь немногие в Старом Свете сегодня понимают, что их ждет судьба того самого киевского режима, который они поддерживают. В США и Британии полностью отдают себе отчет в неонацистской сущности этого режима, потому и предусмотрительно отстроились от континентально-европейских стран ЕС с помощью Brexit. Нет сомнений, что в Европе формируется конфигурация новой мировой войны, в которой англосаксы руками своих польских и прибалтийских вассалов были намерены столкнуть Москву с Берлином, Парижем и Брюсселем. Сами же рассчитывали отсидеться за Ла-Маншем и вступить в войну на той стороне и в такие сроки, когда это будет выгодно, чтобы продиктовать ослабленным сторонам свою волю. Российская СВО сорвала этот замысел; отстроиться от конфликта архитекторы войны не успели и сейчас вынуждены, вопреки своим планам, превращаться в его сторону, связывая свои перспективы с Европой.

Во-вторых, соединим две приведенных выше цитаты. И получим, что действия России, как записано в резолюции, «идут вразрез с принципами Устава ООН», но в то же время этот самый Устав, скажем так, не допускает их только в случаях, противоречащих «Целям ООН». Казуистика? Она самая! О чём идет речь? Что такое «Цели» и что такое «Принципы» ООН? Глава первая Устава называется «Цели и принципы»; при этом «Цели» излагаются в Статье 1, а «Принципы» — в Статье 2. Одно это уже указывает на иерархию ценностей: «Цели» выше «Принципов», то есть самоопределение стоит над территориальной целостностью. Именно поэтому упомянутый 4-й пункт 2-й статьи и оговаривается, что покушением на целостность и суверенитет являются только те действия, которые не противоречат «Целям» ООН, которые выше «Принципов». Что же говорится про «Цели»?

«Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов…» (Ст. 1. П. 2).

Итак, что мы видим? Нарушением суверенитета и территориальной целостности считается перекраивание границ без волеизъявления народов. В случае же, если народ самоопределился и высказал свою волю в пользу отделения от определенной страны, то права не страна, от которой отделяются (видимо, не случайно), а прав народ, который отделяется. И нарушением Устава является отнюдь не уважение суверенной воли этого народа, а ее нарушение. Не нужно обладать ни юридическим образованием, ни семи пядями во лбу, чтобы сделать заключение, что Устав ООН на самом деле попирается не Россией, которая высказала уважение в самоопределению жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, как ранее и Крыма. Попирают его как раз авторы проекта той самой резолюции, которая отчаянно проталкивалась американской делегацией в ООН с нарушением всех мыслимых и немыслимых приличий, путем грубого нажима и методами пресловутого «телефонного права».

Миротворческие силы ООН Abcnyheter.no

Кстати, а кто авторы проекта? Бывшая УССР, которая именно в этом качестве советской союзной республики и стала в свое время членом ООН. А еще — Албания. Та самая, что всячески крышевала бандитов-косоваров, когда они рвали на куски Сербию, проводя границы по живому, сводя с сербами счеты за их православную веру и связи с Россией. Иначе говоря, «независимость» населенного в значительной мере сербами Косова Тирана и Киев признают, а «независимость» населенных вошедших в состав России регионов, населенных почти сплошь русскими, они признавать не хотят. Это разве соответствует принципу справедливости, который Уставом ООН вообще вынесен в самую первую статью этой первой главы, где говорится о «Целях»?

Иначе говоря, резолюция, принятая Генассамблеей в ночь с 10 на 11 октября по московскому времени, ссылаясь на «Принципы» Устава ООН, грубо противоречит стоящим выше них «Целям», и чтобы скрыть этот факт, игнорирует оговорку о недопустимости нарушения «Целей», как правовой установки высшего порядка, в угоду «Принципам».

В-третьих, здесь мы подходим к самому интересному. Устав ООН, устанавливая состав Совета Безопасности, поименно перечисляет пятерку его постоянных членов. И среди них фигурирует СССР — «Союз Советских Социалистических Республик» (Ст. 32. П. 1). Никаких изменений в Устав после распада нашей большой страны не вносилось. Территория же СССР, одним из субъектов которого выступала УССР, существует в границах, установленных Заключительным актом СБСЕ в Хельсинки (1975 г.), нерушимость которых в соответствии с Уставом ООН этот документ гарантировал. Не секрет, что в 1991 году возникло серьезнейшее двойное противоречие. Во-первых, никто не отменял результатов общесоюзного референдума 17 марта, на котором все соотечественники подавляющим большинством голосов высказались за сохранение СССР. Во-вторых, поскольку разрушение СССР в этих условиях категорически противоречило одновременно и «Целям», и «Принципам» Устава ООН, то внутренние разрушители попросту договорились с внешними, внеся в обход Устава и вне его рамок лукавую формулировку «правопродолжательницы» Союза для России. В этом лицемерии, как в зеркале пресловутых двойных стандартов, и отражаются все противоречия нынешнего толкования. И возникает неразрешимая коллизия, уходящая корнями в преступление, совершенное в 1991 году, настолько глубоко, что, по сути, ставит под вопрос легитимность самого Устава. Потому что крючкотворцы из Генассамблеи, поддержавшие под давлением Вашингтона Тирану и Киев, в этой ситуации руководствуются не «Принципами». И тем более не «Целями» Устава ООН. А другим принципом — «дышла», поворачивая его так, чтобы «вышло» как надо им и в ущерб субъектам, самоопределившимся в соответствии с Уставом. В том числе России, которая, как и положено, приняла самоопределившиеся территории в свой состав.

Как из этой ситуации выходить? А никак. СССР потому и не горел желанием создавать ООН, что понимал замысел Запада, который состоял в том, чтобы поменять фактический мировой баланс сил, а потом, опираясь на это, приступить к перекройке основ послевоенной мировой организации. История почти восьми десятилетий существования ООН знает только одну пертурбацию. В 1971 году Генеральной Ассамблеей была принята резолюция 2758, в соответствии с которой место в Совете Безопасности Тайваня, не представлявшего китайский народ, перешло к КНР, а тайваньский режим покинул ООН. Спекулянты приводят этот пример в оправдание попыток ущемить Россию, вплоть до инсинуаций по «исключению» Москвы из Совбеза или лишению ее права вето. При этом они забывают, что Тайвань никто не исключал. Чан Кайши попросту психанул, не захотев видеть рядом с собой в ООН официальный Пекин, которому он проиграл гражданскую войну. И покинул организацию по собственной инициативе, обидевшись на тех, кто его к этому склонил в канун визита в Пекин в феврале 1972 года президента США Ричарда Никсона. Никаких параллелей с современностью эта ситуация не содержит. Бывшая УССР является членом ООН с незапамятных времен, с самого 1945 года, и Россия ни разу ни в советские, ни в постсоветские времена не требовала изменить этого положения вещей. Настаивая на буквальном соблюдении требований Устава ООН, Москва со всей очевидностью и не помышляет о том, чтобы хлопнуть дверью, а без этого избавиться от нас ни у кого не получится.

Разумеется, мы в России полностью отдаем себе отчет, что фундаментальное противоречие, заложенное в Устав ООН между самоопределением и территориальной целостностью, для того и вносилось, чтобы дать Западу в руки все козыри. В том числе кромсать состав главных органов ООН, включая Совет Безопасности, по своему усмотрению. Поэтому следует очень хорошо понимать следующее.

Первое: никакими легитимными способами заставить Россию выполнять решения Генеральной Ассамблеи, противоречащие Уставу ООН, западные страны в ООН не располагают. Налицо — прецедентный тупик, в котором при сохранении сторон на прежних позициях никакое позитивное продвижение в сторону консенсуса невозможно.

Генассамблея ООН Un.org

Второе: любые нелегитимные способы, включая попытку «исключить» Россию из Совбеза или ООН в целом, лишить нас права вето и пр., априори входят в противоречие с Уставом ООН, а следовательно, не могут быть исполнены никак иначе, чем блокируя работу российской делегации, например, посредством визового вопроса, как это уже пытались провернуть перед нынешней сессией Генассамблеи.

И третье: если подобные действия будут предприняты Западом и руководство ООН примется отыскивать для этого основания, которых в международно-правовом поле не существует, это будет означать конец организации, по крайней мере в ее нынешнем виде. Руководство Лиги Наций в свое время тоже разбрасывалось ярлыками обвинений в «агрессии», и к чему это привело, общеизвестно. К ее краху и мировой войне. Россия, безусловно, ответит агрессору, но вот в участвовать в ее разжигании, в отличие от Запада, не собирается.

И последнее. Следует понимать, что в условиях того беспрецедентного нажима, который в преддверие скандального голосования оказывался американской стороной, исключительным мужеством для каждого члена ООН явилось не только голосование против проекта резолюции, но и воздержание при голосовании, и отказ от участия в нем. Ибо кто не против нас — тот с нами! И понятно, что с этой точки зрения результаты выглядят куда более реалистичными, чем это пытаются представить американские марионетки в руководстве организации.