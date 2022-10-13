Берлин, , 20:51 — REGNUM Критика федерального канцлера Германии Олафа Шольца в адрес своего предшественника Ангелы Меркель по поводу взаимодействий с Россией по газу необоснованна. Он забыл, что Россия всегда была надёжным поставщиком, заявила 13 октября Меркель, сообщает Associated Press.

Канцлер Германии Ангела Меркель (сс) European People's Party

Узнав, что Шольц неделю назад обвинил Меркель в ошибочных отношениях с Россией, которые якобы сделали Германию зависимой от российского газа, и сказал, что он исправил эти ошибки, экс-глава германского правительства заявила:

«В контексте того времени было очень рационально и объяснимо получать газ по газопроводам, в том числе из России. Это было дешевле, чем сжиженный природный газ из других частей мира: Соединённых Штатов, Саудовской Аравии, Катара».

Меркель подчеркнула, что Россия оставалась надёжным поставщиком энергии даже в годы холодной войны.

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