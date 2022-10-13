Берлин, 13 октября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Критика федерального канцлера Германии Олафа Шольца в адрес своего предшественника Ангелы Меркель по поводу взаимодействий с Россией по газу необоснованна. Он забыл, что Россия всегда была надёжным поставщиком, заявила 13 октября Меркель, сообщает Associated Press.

(сс) European People's Party Экс-канцлер Германии Ангела Меркель

Узнав, что Шольц неделю назад обвинил Меркель в ошибочных отношениях с Россией, которые якобы сделали Германию зависимой от российского газа, и сказал, что он исправил эти ошибки, экс-глава германского правительства заявила:

«В контексте того времени было очень рационально и объяснимо получать газ по газопроводам, в том числе из России. Это было дешевле, чем сжиженный природный газ из других частей мира: Соединённых Штатов, Саудовской Аравии, Катара».

Меркель подчеркнула, что Россия оставалась надёжным поставщиком энергии даже в годы холодной войны.

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