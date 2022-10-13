Белград, 13 октября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 12 октября принял от главы делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жофре отчет Европейской комиссии по Сербии.

Личная страница автора во «ВКонтакте» Джоффри и Тирион от художника Прокопия Уляшова

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Вучич провел пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал ход диалога с Косово.

Александр Вучич «Что касается Косово, мы сами поступили глупо, когда приняли решение передать переговоры ЕС. Теперь можем жаловаться Святому Петру, но они считают Косово независимым государством и хотят привести нас к этому.

Жофре сказал, что мы должны смотреть шире. То они требуют санкции, то признания Косово. Нам надо работать во благо граждан и принимать во внимание все, что говорит Жофре, но у меня нет на это больших надежд».