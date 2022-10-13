Париж, , 21:03 — REGNUM Франция усиливает боевую группу своих Сухопутных войск на территории Румынии до уровня «межармейской тактической группы», сообщает 13 октября пресс-служба французского министерства вооруженных сил.

Французский основной боевой танк АМХ-56 Leclerc Скриншот страницы пользователя социальной сети ВКонтакте @Armored Warfare: Проект Армата

В рамках этого решения в Румынию отправятся танки АМХ-56 Leclerc и боевые машины пехоты (VBCI).

Уточняется, что первые две колонны выступят из города Мурмелон в департаменте Марна 18 и 21 октября.

Ранее о планах усилить военное присутствие на территории Румынии заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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