Набережные Челны, Татария, , 20:41 — REGNUM Пожар в складском помещении в городе Набережные Челны произошел вечером 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные Mchs.gov.ru

О возгорании на складе по улице Мелиораторов стало известно в 18:36 (мск). Огнем была охвачена территория плошадью 350 кв. метров. К тушению пожара привлекались 57 человек и 17 единиц техники. В 19:37 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 5 августа в поселке Киндери недалеко от Казани горел производственный склад, пострадал один человек.

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