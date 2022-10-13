Набережные Челны, Татарстан, 13 октября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Пожар в складском помещении в городе Набережные Челны произошел вечером 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Mchs.gov.ru Пожарные

О возгорании на складе по улице Мелиораторов стало известно в 18:36 (мск). Огнем была охвачена территория плошадью 350 кв. метров. К тушению пожара привлекались 57 человек и 17 единиц техники. В 19:37 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 5 августа в поселке Киндери недалеко от Казани горел производственный склад, пострадал один человек.

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