13 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который, комментируя утечку нефти на нефтепроводе «Дружба», заявил, что «много следов указывают на Кремль».

Анна Царькова, , 22:14 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя утечку нефти на нефтепроводе «Дружба», заявил, что «много следов указывают на Кремль».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик добавил, что неизвестно, кто стоит за произошедшим и случайна ли утечка нефти, или же это акт саботажа.

«Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда подтвердим предположения», — сказал глава польского правительства.

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Заявление Моравецкого обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что от польского руководства, кроме как обвинений в адрес России, другого не ожидали.

«Кто-нибудь удивился?» — задался вопросом Антон.

«Вспышки на Солнце — это происки «кровавого режима Путина»… И расширение галактики — тоже», — иронизирует Maklahoma.

«До этого американцев [бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский] благодарил за подрыв газопроводов [«Северный поток — 1» и «Северный поток — 2»]…» — напомнил BORS9114.

«А Польша сама-то нефть из трубы не берёт себе?» — задался вопросом Валерий.

«Не согласен. Лично Путин это сделал», — пошутил Юрий Н.

«Даже гордость чувствуешь, везде успеваем!» — смеется Лилия.

«А что ещё от поляков можно ожидать?» — отреагировала Mousia M.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

«Часовню тоже мы?» — иронизирует Denis, цитируя Шурика — героя фильма «Кавказская пленница».

«На воре шапка горит…» — комментирует заявление премьер-министра Польши Michael I.

«Поляки в своем репертуаре», — написал Aleksander.

«Ага, главное, чтобы лохи немцы в это поверили, ну или сделали вид, что поверили», — отреагировала Татьяна З.

«Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN заявил, что не выявил вины третьих лиц в ситуации с разливом нефти. Уже бы определились, русские это сделали или оно само там», — призвала Яна.

«Стесняюсь спросить, а куда же вы, поляки, смотрите, когда по вашей территории ходят русские и дырявят ваши нефтепроводы? Где ваши глазки были?» — поинтересовалась Ольга А.

«Конечно, а кто же еще?! Скучные эти поляки, даже нового ничего придумать не могут», — подытожила Елена.