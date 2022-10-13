Саранск, 13 октября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. В Мордовии вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника управления наркоконтроля МВД по республике, который обвинялся по статье о получении взятки. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Суд

Установлено, что в феврале майор полиции получил в качестве взятки мобильный телефон стоимостью около 85 тыс. рублей. За это он обещал двум потребителям наркотических средств не проводить в их отношении оперативно-розыскные мероприятия с целью дальнейшего привлечения к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Бывший полицейский был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ по Мордовии.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии общего режима. Также фигурант лишен специального звания «майор полиции».

Как сообщало ИА REGNUM, управление СК РФ по Иркутской области 11 октября известило об окончании расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении теперь уже бывшего начальника ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по региону. По версии следствия, он получил от подчиненного по службе сотрудника денежные средства в размере одного миллиона рублей. Взятка предназначалась за совершение бездействия в пользу взяткодателя — в непринятии мер по увольнению последнего за грубое нарушение трудовой дисциплины.

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