Москва, 13 октября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. В Москве сотрудники ГИБДД начали выявлять уклонистов с помощью системы «Поток». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

See2me.ru ГИБДД

Как сообщил источник, данные резервистов, не явившихся в военкомат после получения повестки, вносятся в систему «Поток», распознающую автомобиль уклониста по номерам. Сразу после того, как сотрудники ГИБДД остановят машину, гражданина доставят в ближайший военкомат или отдел полиции. Отмечается, что на текущий момент в базу «Поток» внесено более тысячи автомобилей, владельцы которых получили повестки в ходе частичной мобилизации, однако не прибыли в военные комиссариаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столичный военкомат направил повестку 32-летней москвичке по фамилии Марлен, не имеющей никакого отношения к армии и медицине. Впоследствии выяснилось, что повестку ошибочно выписал сотрудник военкомата в Бутырском районе.