Курган, 13 октября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В Кургане руководитель благотворительной организации «Добрая земля» Александр Пылков объявил сбор на танк «Курган — город-герой». Он обратился с инициативой к землякам в группе фонда в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП-3

Александр Пылков отмечает, что если каждый работоспособный курганец отдаст свой заработок за один день на технику, то можно будет купить БМП-3, который стоит 84 млн рублей.

«Это желание не только мое, но и многих моих друзей. Если нам дадут счёт завода, где собирают БМП или танки. Мы бы хотели один день в месяц, свою заработную плату отдать на танк или БМП. Просто пока мы в тылу, ребята защищают родину. Мы тоже хотим быть полезными. Мы будем спать спокойнее зная что новейший танк Т-90 М «Курган» защищает нас», — заявил Александр Пылков.

Отметим, что с аналогичной инициативой, пожертвовать на помощь участникам спецоперации заработок за один день, выступили в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники горадминистрации тюменского города Тобольска будут перечислять ежемесячно однодневный заработок на нужды мобилизованных.