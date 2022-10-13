Белгородский район, Белгородская область, 13 октября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ вечером 13 октября подорван склад с боеприпасами в одном из посёлков Белгородского района Белгородской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Произошла детонация боеприпасов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

«Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 13 октября обстреляли Белгород, сёла Кранов и Шебекино.