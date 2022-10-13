Казань, , 20:24 — REGNUM В столице Татарии на улице Халилова 13 октября открылся транспортно-пересадочный узел «Компрессорный». Премьер-министр РТ Алексей Песошин в ходе торжественной церемонии отметил, что пригородные железнодорожные пассажирские перевозки являются значимыми для республики, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Транспортно-пересадочный узел включает в себя здание, а также турникетно-кассовый павильон, две платформы, железнодорожные пути, наружные сети и периметральное ограждение.

Проект реализован при сотрудничестве республики с ОАО «РЖД».

«Маршрутная сеть на территории Республики Татарстан составляет 114 маршрутов. Ежегодно в республике перевозится около 6 млн. пассажиров. Кроме того, организация остановочного пункта для автобусных сообщений на транспортно-пересадочном узле увеличит маршрутную сеть легальных межмуниципальных перевозчиков в северо-восточном направлении, привлечет межсубъектовые маршруты», — резюмировал премьер-министр РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительный ускоренный электропоезд между Казанью и Нижним Новгородом запустят с 28 октября.

Читайте также: В Татарии погрузка на железной дороге выросла на 11%