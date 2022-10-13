Брюссель, 13 октября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Европа — это сад, а большая часть остального мира — джунгли, заявил 13 октября в своём выступлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Gov.ge Жозеп Боррель

По его словам, Европа, созданная как сад, является «лучшей комбинацией политической свободы, экономической перспективы и социальной сплочённости».

Жозеп Боррель «Большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад. Поэтому нужно беречь свой сад».

Он высказал мысль, что сад не спрятать за высокими стенами, напротив — его нужно выводить в джунгли. Так что европейцам нужно сильнее погружаться в темы, волнующие остальной мир.

Назвав европейцев «привилегированными людьми», глава дипломатии ЕС заявил, что ему и его коллегам удалось создать «комбинацию этих трёх вещей: политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплочённость», но это не гарантирует выживания.

Заявив, что «джунгли могут нас слушать», Боррель посоветовал говорить правду, ведь этого, по его мнению, требует дипломатия, лгать нехорошо, но надо говорить при этом «не всю правду».