Вашингтон, 13 октября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Сеть выложили видео со сценой после титров из предстоящего кинокомикса «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Ролик был опубликован 13 октября на портале IGN.

Кадр из трейлера Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам»

Ролик показали представителям СМИ во время мировой премьеры кинокомикса, которая состоялась 12 октября 2022 года в Нью-Йорке (Штат Нью-Йорк, США). Сцена (по ссылке раскрывается важная информация о сюжете картины) произвела настоящий фурор, в ней Чёрный Адам сталкивается лицом к лицу с супергероем, которого многие фанаты уже не ожидали увидеть в фильмах студии DC.

Напомним, до выхода «Чёрного Адама» в широкий прокат осталось около недели, в кинотеатрах США её начнут показывать 21 октября 2022 года. Снимает фильм режиссёр Жауме Кольет-Серра, ранее выпустивший на экраны картины «Дитя тьмы», «Воздушный маршал», «Круиз по джунглям» и другие.