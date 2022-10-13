Брюссель, 13 октября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. НАТО много лет наблюдает за учениями ядерных сил России и продолжит внимательно наблюдать, особенно на фоне «ядерных угроз», заявил 13 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО.

«У нас хорошая система сбора информации. Мы наблюдаем за ядерным потенциалом России много десятилетий, мы будем за ними внимательно следить и дальше, сохраняя бдительность», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о том, как можно отличить ядерные учения в России от подготовки к применению ядерного оружия.

Напомним, ранее Столтенберг неоднократно говорил, что НАТО не видит изменений в ядерном потенциале России, одновременно заявляя о росте угрозы «российского ядерного удара».