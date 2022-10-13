Москва, , 20:02 — REGNUM Законопроект об усилении контроля за расходами министров, чиновников и парламентариев правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается внести изменения в федеральные законы «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в части, касающейся необходимости представления сведений о расходах по погашению кредитов (займов) на общую сумму, превышающую совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Изменения касаются необходимости представления сведений о расходах в случае рассрочки платежа по оплате имущества или поэтапного погашения кредита (займа), в случае представления сведений о расходах на погашение кредитов (займов) при рефинансировании и новации.

Предполагается также имплементация решений Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ о необходимости учета дохода супруги (супруга) должностного лица, полученного в период нахождения в браке с данным лицом, а также о невозможности изъятия имущества, приобретенного должностным лицом или членами его семьи до назначения (избрания) данного лица на должность или супругой (супругом) должностного лица до вступления в брак с данным лицом.

При этом устанавливается десятилетний пресекательный срок принятия решения об осуществлении контроля за расходами по аналогии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о сроках исковой давности.

Также конкретизируются обстоятельства и заявления, с которыми генеральный прокурор или подчиненные ему прокуроры обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве.

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