Киев, 13 октября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Киеву катастрофически на хватает средств ПВО, заявил 13 октября в своём видеообращении к делегатам ПАСЕ Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Комментируя оснащённость ВСУ на фоне спецоперации и ракетные удары ВС РФ (были нанесены по объектам территории б. УССР после теракта на Крымском мосту), Зеленский сказал, что киевскому режиму ни в коей мере не достаточно своих средств ПВО.

«Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает, — заявил Зеленский. — У нас есть десять процентов того, что нам нужно».

Киев мечтает о современных западных средствах ПВО против России

Напомним, Запад пообещал Киеву помощь в виде систем ПВО. Накануне, 12 октября, киевский режим распространил информацию, что надеется «закрыть небо».