Москва, , 20:07 — REGNUM В Москве с января по сентябрь 2022 года утилизировали более 2,5 тысяч автомобилей, а также свыше 800 автобусов и грузовиков. Об этом представителям СМИ сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поддержанные автомобили

«Современные технологии авторециклинга позволяют извлекать из утилизируемых машин до 98% черных и цветных металлов и использовать их повторно, тем самым значительно снижая нагрузку на экологию. Таким образом, вышедшее из эксплуатации транспортное средство может стать источником вторичных материальных ресурсов», — рассказал Овчинский.

По его словам, подобный результат стал возможен благодаря городскому сервису «Вывоз ненужных вещей», с помощью которого жители столицы могут оставить заявку на бесплатную утилизацию вышедшей из строя машины, крупногабаритной техники или металлических предметов.

Напомним, впервые программа утилизации старых автомобилей была запущена в России в 2010 году. На ее развитие ежегодно выделяли из бюджета около 8−23 млрд рублей.

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