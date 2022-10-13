Подгорица, 13 октября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В рамках ежегодного собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) делегация Черногории во главе с управляющим Центрального банка Черногории Радое Жугичем и министром финансов Александром Дамьяновичем встретилась с заместителем генерального директора МВФ Бо Ли и исполнительным директором этого учреждения Полом Хильберсом, говорится в совместном заявлении Центрального и Минфина.

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Жугич и Дамьянович представили текущее макроэкономическое, фискальное и финансовое положение Черногории.

Жугич отметил, что, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую среду и подверженность многочисленным рискам, стабильность финансовой системы Черногории была сохранена и улучшена благодаря положительным тенденциям, которые характеризовали деятельность банков в период до пандемии.

«В предыдущее, чрезвычайно сложное время мы активно работали над укреплением потенциала надзора и предотвращением отмывания денег, поэтому прежние уязвимости сегодня являются нашим большим преимуществом», — сказал Жугич.

Говоря об объективном состоянии государственных финансов Черногории, а также о планах по их стабилизации, Дамьянович подчеркнул, что правительство пытается в рамках приоритетных целей определить конкретные меры, направленные на ускорение экономического роста и развития, в качестве предпосылок макроэкономического и фискальная стабильность. В этом смысле Дамьянович указал, что прогнозы экономического роста на текущий год будут скорректированы в положительную сторону, что дает намек на то, что экономика Черногории, а вместе с ней и финансы, находятся на пути полной консолидации.

Помимо обсуждения целей развития Черногории и их соответствия Рамочной программе партнерства для Черногории на период 2023–2027 гг. На встречах в Вашингтоне были рассмотрены возможности, имеющиеся у страны как у члена МВФ, которые в настоящее время включают не финансовую, а техническую и консультационную поддержку, а также пространство для обмена опытом, предоставление конкретных гарантий в возможных финансовых договоренностях с многочисленными банковскими и финансовыми учреждениями.