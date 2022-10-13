Москва, 13 октября 2022, 19:51 — REGNUM В четверг, 13 октября, в Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященный истории Карибского кризиса и актуальной международной ситуации.
Эксперты обсудили историю противостояния России и НАТО, провели аналогию текущей ситуации с Карибским кризисом, а также назвали сегодняшние цели военного альянса.
Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный эксперт-историк, оценил ход и ведение СВО с момента ее начала до настоящего времени. По мнению эксперта, операция завершилась бы еще в мае 2022 года. По расчетам Юрия Кнутова к этому времени действия российской армии, силы ДНР и ЛНР разгромили бы армию фашистского режима Киева, так как она должна была исчерпать все свои ресурсы. Однако, поставка военных ресурсов [бывш. УССР] со стороны США и НАТО, ожесточила и затянула ход операции, которая по факту трансформировалась в полномасштабную военную операцию против России силами киевских неонацистов.
Эксперт однозначно высказался насчет правильности и своевременности мер, принятых российскими властями ввиду фактической войны против России. Также он выступил с предложением создать Фонд помощи под нужды наших военных под эгидой российского общественного фронта. Фонд должен решать оперативные нужды военных.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия») утверждает, что [бывш. УССР], с момента получения независимости в 1991 году, начала прорабатывать какую пользу она может извлечь из своего положения. Ориентируясь на опыт прибалтийских стран, было принято решение «продать» свой суверенитет.
Он привел последние данные свидетельства того, что [бывш. УССР] полностью перешла на содержание американцев. Военная помощь [фашистскому режиму Киева] оказана на 41,3 млрд евро, большую часть из которой предоставили США — 27,7 млрд евро. Экономическая помощь с февраля по октябрь со стороны стран НАТО составил 38,6 млрд долларов — то есть они фактически дали [бывш. УССР] второй консолидированный бюджет.
Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов осветил финансовые причины эскалации войны на [бывш. УССР] и бизнес-интересы США и Польши. Рынок зерна [бывш. УССР] принадлежит американским компаниям. Например, крупнейшие зернохранилища принадлежат местной компании «Нептун», но ее главным акционером является американская корпорация Cargill. Еще в 2020 году, то есть за два года до начала СВО, Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты [бывш. УССР] относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Таким образом через различные финансово-юридические механизмы иностранцы получили землю [бывш. УССР] в собственность или прямое управление без ограничений несмотря на то, что против продажи земли выступало 60-70% граждан [бывш. УССР]. Американские фармкомпании превратили [бывш. УССР] в свой личный испытательный полигон. В 2022 году США признали проведение биологических исследований на пациентах психиатрических больниц [бывш. УССР]. Аналогичная ситуация и в атомной сфере. Компания Westinghouse заключила соглашение с «Энергоатомом» о постройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС с использованием технологий реактора третьего поколения AP1000. Однако, уже было доказано, что советские установки несовместимы с западными технологиями. Спасаясь от банкротства, компания подвергает угрозе жизни миллионов людей. Польша, со своей стороны, называя себя «главным защитником [бывш. УССР]», преследует цель реставрация Речи Посполитой. Иными словами, прорабатывает возможность присоединения четыре региона [бывш. УССР]. Это позволит ей перехватить у Германии роль плацдарма НАТО в Европе.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обозначил дополнительные цели США в текущем конфликте. В первую очередь, это борьба с Германией ради собственных бизнес-интересов. Все последние 10-летия страна очень успешно развивалась. Важную роль сыграли объединение Германии, создание еврозоны, но ключевое — это экономическое взаимодействие с Россией.
США в экономическом смысле значительно уступает Германии. Цифры говорят за себя — немецкий промышленный сектор составляет 30%, американский — 18%. Таким образом, Америка проигрывает не только Китаю. На протяжении многих лет Вашингтон атаковал промышленность Германии. Сейчас США делают ее нерентабельной — взрыв на Северном потоке очередное тому доказательство уже в рамках СВО.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин провел сравнительный анализ Карибского кризиса и кризиса между руководством РФ и фашистским режимом Киева, а также рассказал о причинах возникновения текущего конфликта.
Доклад Павла Данилина:
«Два кризиса: 60 лет невыученных уроков».
Нынешняя ситуация очень похожа на конфликт 60-летней давности. Но тогда страны смогли пойти друг другу на встречу — Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на гарантии Вашингтона Кубе и обязательства (конфиденциальные) по выводу американских ракет с территории Турции и Италии. Спустя несколько десятилетий, крах Советского союза позволил США вновь реализовывать свои амбиции и провести операцию по развалу Югославии.
Америка продолжала формировать собственную систему однополярного мира, пытаясь сократить влияние России. В НАТО начали вступать страны, ранее входившие в ОВД, в планах было включение в альянс [бывш. УССР] и Грузии. В острую фазу конфликт перешел в 2021 году. Тогда Москва обратилась к США с предложениями по снижению напряженности на европейском континенте. Однако, они были проигнорированы, а последующие действия [бывш. УССР] и США свидетельствовали о намерении продолжать начатый конфликт, что привело к началу специальной военной операции по демилитаризации [бывш. УССР]. Игнорирование наличия законных интересов в сфере безопасности у одних держав со стороны других крупных геополитических игроков опять стало причиной крупнейшего противостояния. Уроки Карибского кризиса забыты.