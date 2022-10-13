Москва, 13 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В четверг, 13 октября, в Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященный истории Карибского кризиса и актуальной международной ситуации.

ИА REGNUM Фидель Кастро во время Карибского кризиса

Эксперты обсудили историю противостояния России и НАТО, провели аналогию текущей ситуации с Карибским кризисом, а также назвали сегодняшние цели военного альянса.

Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Обострение военно-политической ситуации последних дней не оставляет никаких сомнений, что Российская Федерация в настоящий момент ведет специальную военную операцию не с армией [бывш. УССР], а сражается с силами НАТО», — заявил модератор, начиная дискуссию.

Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный эксперт-историк, оценил ход и ведение СВО с момента ее начала до настоящего времени. По мнению эксперта, операция завершилась бы еще в мае 2022 года. По расчетам Юрия Кнутова к этому времени действия российской армии, силы ДНР и ЛНР разгромили бы армию фашистского режима Киева, так как она должна была исчерпать все свои ресурсы. Однако поставка военных ресурсов [бывш. УССР] со стороны США и НАТО ожесточила и затянула ход операции, которая по факту трансформировалась в полномасштабную военную операцию против России силами киевских неонацистов.

«Мы видим фактически трансформацию [бывш. УССР] из государства вне блока в страну, которая является членом блока НАТО — получает оружие, функционирующее только с согласия офицеров и штабов военного альянса. В ней работает спутниковая группировка в режиме онлайн, передает достаточно точную информацию для наведения этих дальнобойных орудий французского, немецкого и канадского производства М-777, которые имеют специальное компьютерное оборудование, позволяющее связываться со спутником. Применяющиеся средства связи в основном обеспечиваются Starlink — Илоном Маском. Он предоставил бесплатный доступ к оборудованию. Это уже порядка 100 млн долларов, как он жалуется, которые фактически подарены [бывш. УССР]. То есть те технологии, которые на сегодняшний день используют в [бывш. УССР] — это технологии Пентагона и наиболее развитых стран Североатлантического альянса. На мой взгляд, война России уже давно идет не с [нацистским режимом Киева], а именно с блоком НАТО. Он поставил своей задачей разрушение нашего государства», — подчеркнул он.

Эксперт однозначно высказался насчет правильности и своевременности мер, принятых российскими властями ввиду фактической войны против России. Также он выступил с предложением создать Фонд помощи под нужды наших военных под эгидой российского общественного фронта. Фонд должен решать оперативные нужды военных.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия») утверждает, что [бывш. УССР], с момента получения независимости в 1991 году, начала прорабатывать, какую пользу она может извлечь из своего положения. Ориентируясь на опыт прибалтийских стран, было принято решение «продать» свой суверенитет.

«За русофобию хорошо платят. [бывш. УССР] думала, что она будет языком молоть, оглашать заявления, делать мелкие пакости России, а за это получать дополнительные бонусы. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. За эти 30 лет граждан [бывш. УССР] превращали в людей, которые по роду племени славяне, но воевать должны на другой стороне. И теперь они платят за западные инвестиции собственной жизнью», — подчеркнул депутат.

Он привел последние данные свидетельства того, что [бывш. УССР] полностью перешла на содержание американцев. Военная помощь [фашистскому режиму Киева] оказана на 41,3 млрд евро, большую часть из которой предоставили США — 27,7 млрд евро. Экономическая помощь с февраля по октябрь со стороны стран НАТО составил 38,6 млрд долларов — то есть они фактически дали [бывш. УССР] второй консолидированный бюджет.

«НАТО всерьез в этой истории, прошло всего лишь полгода с февраля. Но это беспрецедентный масштаб военной помощи и поддержки со времен Второй мировой волны», — подытожил он.

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов осветил финансовые причины эскалации войны на [бывш. УССР] и бизнес-интересы США и Польши. Рынок зерна [бывш. УССР] принадлежит американским компаниям. Например, крупнейшие зернохранилища принадлежат местной компании «Нептун», но ее главным акционером является американская корпорация Cargill. Еще в 2020 году, то есть за два года до начала СВО, Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты [бывш. УССР] относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Таким образом, через различные финансово-юридические механизмы иностранцы получили землю [бывш. УССР] в собственность или прямое управление без ограничений, несмотря на то, что против продажи земли выступало 60–70% граждан [бывш. УССР]. Американские фармкомпании превратили [бывш. УССР] в свой личный испытательный полигон. В 2022 году США признали проведение биологических исследований на пациентах психиатрических больниц [бывш. УССР]. Аналогичная ситуация и в атомной сфере. Компания Westinghouse заключила соглашение с «Энергоатомом» о постройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС с использованием технологий реактора третьего поколения AP1000. Однако, уже было доказано, что советские установки несовместимы с западными технологиями. Спасаясь от банкротства, компания подвергает угрозе жизни миллионов людей. Польша, со своей стороны, называя себя «главным защитником [бывш. УССР]», преследует цель реставрация Речи Посполитой. Иными словами, прорабатывает возможность присоединения четырех регионов [бывш. УССР]. Это позволит ей перехватить у Германии роль плацдарма НАТО в Европе.

«Всему миру транслируется картинка, что происходят защита демократии и поддержка борьбы граждан [бывш. УССР] против агрессии. Но, по сути, это все про деньги и защиту собственных интересов, и контроль над индустриями, важными для мировой промышленности. Это делается для того, чтобы сохранить себя в логике однополярного мира», — подчеркнул эксперт.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обозначил дополнительные цели США в текущем конфликте. В первую очередь это борьба с Германией ради собственных бизнес-интересов. Все последние 10-летия страна очень успешно развивалась. Важную роль сыграли объединение Германии, создание еврозоны, но ключевое — это экономическое взаимодействие с Россией.

«Альянс и возможности, которые получила Германия от сотрудничества с Россией — это и есть фундамент немецкого благополучия», — заявил Владимир Шаповалов.

США в экономическом смысле значительно уступают Германии. Цифры говорят за себя — немецкий промышленный сектор составляет 30%, американский — 18%. Таким образом, Америка проигрывает не только Китаю. На протяжении многих лет Вашингтон атаковал промышленность Германии. Сейчас США делают ее нерентабельной — взрыв на «Северном потоке» очередное тому доказательство уже в рамках СВО.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин провел сравнительный анализ Карибского кризиса и кризиса между руководством РФ и фашистским режимом Киева, а также рассказал о причинах возникновения текущего конфликта.

Доклад Павла Данилина:

«Два кризиса: 60 лет невыученных уроков».

Нынешняя ситуация очень похожа на конфликт 60-летней давности. Но тогда страны смогли пойти друг другу навстречу — правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на гарантии Вашингтона Кубе и обязательства (конфиденциальные) по выводу американских ракет с территории Турции и Италии. Спустя несколько десятилетий крах Советского союза позволил США вновь реализовывать свои амбиции и провести операцию по развалу Югославии.

«Югославия стала полигоном отработки различной методики, которая в конечном итоге должна способствовать осуществлению одной задачи — созданию системы управляемости миром из одного центра. Такая методика позже стала применяться и в других странах», — сказал модератор. Фактически проведенная революция в Югославии стала демонстрацией того, что США могут сделать со странами, которые противостоят им.

Америка продолжала формировать собственную систему однополярного мира, пытаясь сократить влияние России. В НАТО начали вступать страны, ранее входившие в ОВД, в планах было включение в альянс [бывш. УССР] и Грузии. В острую фазу конфликт перешел в 2021 году. Тогда Москва обратилась к США с предложениями по снижению напряженности на европейском континенте. Однако они были проигнорированы, а последующие действия [бывш. УССР] и США свидетельствовали о намерении продолжать начатый конфликт, что привело к началу специальной военной операции по демилитаризации [бывш. УССР]. Игнорирование наличия законных интересов в сфере безопасности у одних держав со стороны других крупных геополитических игроков опять стало причиной крупнейшего противостояния. Уроки Карибского кризиса забыты.