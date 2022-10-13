Пенза, 13 октября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Одна из промышленно-торговых фирм Пензенской области освоила новое направление — производство экипировки для мобилизованных, призванных в Вооруженные силы России. Об этом 13 октября сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Помощь мобилизованным

Ежегодно предприятие выпускает сумки, папки и мелкую галантерею. Недавно его сотрудники приступили к выпуску совершенно новой продукции — экипировки для пензенцев, призванных в рамках частичной мобилизации.

По заказу правительства Пензенской области мастерицы шьют перчатки и рюкзаки емкостью 110 литров. Глава региона поблагодарил руководство и весь коллектив предприятия за выполнение заказа в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее на базе трех пензенских предприятий наладили пошив спальных мешков для мобилизованных.

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