Астана, , 19:46 — REGNUM Завершилась трёхсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Киргизии Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона, проходившая сегодня, 13 октября, в столице Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба главы киргизского государства.

Президент Киргизии Садыр Жапаров. Kremlin.ru

Садыр Жапаров выразил признательность российскому лидеру за инициативу провести эту встречу и доверительно обсудить имеющиеся проблемы, а также за готовность оказать содействие в вопросах, касающихся киргизско-таджикской границы.

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Он подчеркнул, что киргизская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами, напомнив о последствиях вооруженной агрессии таджикской стороны.

Глава государства также отметил, что Киргизия настроена на взаимовыгодное и скорейшее завершение формирования линии киргизско-таджикской границы, что станет гарантом стабильности и добрососедства.

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