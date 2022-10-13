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Инфляция Picserver.org

С 2010 года средний уровень доходов населения Латвии рос быстрее инфляции, но период коронавирусной пандемии и рекордное подорожание энергоресурсов привели к инфляции, опережающей доходы. Об этом сообщил латвийский портал rus. lsm. lv со ссылкой на эксперта по социальной безопасности Конфедерации работодателей Петериса Лейшкалнса.

«Инфляция теперь опережает рост зарплат и прочего. Мы возвращаемся на уровень 2012–2013 года по потребительской корзине», — отметил Лейшкалнс.

В сентябре 2022 года среднегодовая инфляция составила 22,2%, сообщило Центральное статистическое управление Латвии. Это примерно равно инфляции, накопленной за целое десятилетие — с февраля 2011 года до конца 2021 года.

В сентябре потребительские цены в Латвии продолжили ускоренный рост: если в июле среднегодовая инфляция составила 21,5% и столько же августе, то в сентябре сразу выросла еще на 0,7%.