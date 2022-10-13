Брюссель, 13 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Желания развязывать войну с Россией у НАТО нет, сообщил 13 октября журналистам американский министр обороны Ллойд Остин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Остин США

Назвав НАТО «оборонительным альянсом» и пообещав всегда защищать территорию стран НАТО военным путём, глава Пентагона добавил: «НАТО не представляет угрозы для России, не ищет конфронтации с Россией».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад в Белом доме заявили, что американские солдаты не станут воевать на территории б. УССР. Сегодня в руководстве НАТО заявляют, что применять ядерное оружие не торопятся.