Рига, , 19:43 — REGNUM

Краб

Официальный Осло направил Риге ноту о расторжении межправительственного договора 1992 года о содействии и защите взаимных вложений. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

В МИД Латвии признали факт получения такой ноты, добавив, что, если бы Латвия не согласилась с ее условиями, то ей грозил международный суд: «Это Латвии даже выгодней, принимая во внимание, что для Латвии существует больший риск вероятности начала судопроизводства в международном суде».

Сообщается, что прямые норвежские инвестиции в Латвию составляют 463 млн евро, тогда как латвийские в Норвегии — 20 млн евро. То есть в 23 раза меньше.

По данным издания, Норвегия пошла на такой шаг, чтобы поставить точку в многолетнем судебном разбирательстве вокруг вылова краба латвийскими рыбаками в Баренцевом море. Предприятие дальнего морского лова SIA North Starтребует от Норвегии возмещения 450 млн евро в качестве недополученной прибыли из-за различных запретов на деятельность в районе лова.

Владелец компании Петерис Пилдеговичс заявил, что его фирма произвела капитальные инвестиции в виде покупки шести судов, но с 2014 года, по его словам, «постепенно Норвегия и Россия решили «отжать» европейские компании из вод архипелага Свальбард (Шпицберген)». Формальным поводом к таким действиям стало заключенное этими странами в 2015 году соглашение о том, что снежный краб является исчезающим видом. Как следствие, в 2017 году властями Норвегии был арестован латвийский траулер Senator.

«Мы прошли все инстанции в Норвегии, результат был 100% негативный, как говорится, в одни ворота», — пожаловался латвийскому СМИ Пилдеговичс.

В настоящий момент предприниматель вышел на международный уровень инвестиционного суда при Всемирном банке для отстаивания своей правоты в «крабовой войне», отмечает издание.