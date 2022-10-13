Подгорица, , 19:42 — REGNUM Агентство по регулированию энергетики утвердит повышение цен на сетевые услуги в Черногории на 2023 год (часть законопроекта, предназначенного для компании CEDIS), потому что этого требует закон.

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Энергетическая компания EPCG все еще рассматривает вопрос о том, стоит ли просить об увеличении своей доли в счете, это будет зависеть от результатов деятельности компании.

Агентство по регулированию энергетики и коммунальных услуг (REGAGEN) утвердит повышение цен на сетевые услуги на 2023 год, что обязательно приведет к увеличению счетов за электроэнергию на 10-20 процентов, сообщает издание Vijesti.

Для определения цены сетевых услуг REGAGEN использует формулу из Закона об энергетике, согласно которой она зависит от цен на электроэнергию на Будапештской фондовой бирже, где сейчас мегаватт стоит около 250 евро, а еще несколько дней назад более 400 евро.

Цена мегаватта в Черногории в основном составляет около 55 евро.