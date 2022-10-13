Москва, , 19:51 — REGNUM Министерство просвещения России собирается осбудить с профессиональным сообществом изменения в программе школьного курса по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском совещании руководителей региональных органов образования и молодежной политики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как признался Кравцов, в настоящий момент слышны пожелания о введении в школах начальной военной подготовки, поэтому он обсудит со специалистами и методистами такую возможность. Глава ведомства добавил, что в советское время в школах существовал предмет НВП, в рамках которого школьников обучали навыкам первой медицинской помощи, а также рассказывали о правилах поведения при угрозах техногенного характера.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, законопроект о борьбе с буллингом (травлей) в образовательных учреждениях разработали депутаты четырех фракций Госдумы. Парламентарии предлагают внести поправки в КоАП, предполагающие ответственность за непринятие учебными заведениями нормативных актов по профилактике травли. Штраф предлагается установить в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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